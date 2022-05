Svolta nel caso Sartori. La drammatica fine: cosa ha fatto dopo l'ultimo viaggio in auto (Di sabato 7 maggio 2022) Sono passati quasi otto mesi dalla scomparsa di Davide Sartori, il 29enne che si è suicidato nella notte tra il 17 e 18 settembre 2021 nelle campagne di casorte Primo, in Provincia di Pavia. Luogo nel quale il ragazzo non era mai stato in precedenza. C'è solo un motivo che gli interroganti non si riescono a spiegare, il motivo di tale decisione. Giacomo era originario di Mel nel bellunese e faceva l'informatico. Il suo corpo è stato ritrovato impiccato a una quercia vicino alla Cascina Caiella. Andrea Zanoncelli, pm che sta seguendo il caso, è pronto a chiederne l' archiviazione: “Un'inchiesta che ha seguito lo stesso meticoloso protocollo previsto nei casi di omicidio”. È stata un'indagine accurata quella condotta della squadra Omicidi del Nucleo investigativo di Milano. Senza però trovare alcun dettaglio che faccia intendere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Sono passati quasi otto mesi dalla scomparsa di Davide, il 29enne che si è suicidato nella notte tra il 17 e 18 settembre 2021 nelle campagne dirte Primo, in Provincia di Pavia. Luogo nel quale il ragazzo non era mai stato in precedenza. C'è solo un motivo che gli interroganti non si riescono a spiegare, il motivo di tale decisione. Giacomo era originario di Mel nel bellunese e faceva l'informatico. Il suo corpo è stato ritrovato impiccato a una quercia vicino alla Cascina Caiella. Andrea Zanoncelli, pm che sta seguendo il, è pronto a chiederne l' archiviazione: “Un'inchiesta che ha seguito lo stesso meticoloso protocollo previsto nei casi di omicidio”. È stata un'indagine accurata quella condotta della squadra Omicidi del Nucleo investigativo di Milano. Senza però trovare alcun dettaglio che faccia intendere ...

