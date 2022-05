(Di sabato 7 maggio 2022) Davidha disputato un’ottima partita col Napoli che ha battuto il Torino, decisiva la suasu Belotti. Il portiere del Napoli è in scadenza di contratto a fine stagione e addirittura si è parlato di una discussione tra Spalletti e De Laurentiis, proprio sul tema. In casa Napoli il tema portieri è di estrema attualità, anche perchénon sembra dare grande sicurezza, anche se la società ha puntato molto su di lui. Il fatto che non giochi bene con i piedi va in contrasto con le idee di Spalletti. Quindi se dovesse restare il tecnico toscano sarà difficile puntare suin Torino-Napoli è stato sicuramente uno dei migliori, decisiva la suasul colpo di testa di Belotti ma anche sulla punizione calciato dall’attaccante del Torino. ...

eantoniopolonia : RT @napolipiucom: Super parata i Ospina, tifosi scatenati sui social: 'Altro che Meret' #ospina #torinonapoli #ForzaNapoliSempre https://… - infoitsport : Super parata i Ospina, tifosi scatenati sui social: “Altro che Meret” - napolipiucom : Super parata i Ospina, tifosi scatenati sui social: 'Altro che Meret' #ospina #torinonapoli #ForzaNapoliSempre… - lilianapapa : @Gianni78605577 Se ti riferisci al rigore, preferisco ringraziare Berisha, bella parata, Insigne, ormai è proiettat… - MondoToro_net : ?????? BERISHA ipnotizza Insigne dagli undici metri! Super parata del n°1 granata. ?? Insigne ha sbagliato entrambi i… -

Poi è sempre il portiere del Monza a prendersi la scena con una parata sul colpo di testa di Curado. Proteste nel finale per un presunto tocco col braccio: espulso il ds Giannitti entrato in ... Vicario è ancora su Lautaro, ma nulla può sul secondo tentativo del Toro. Al 65' l'Inter ... Benassi per Fiamozzi è l'ultima mossa di Andreazzoli, mentre Vicario compie l'ennesima parata di rilevo ... Le super parate, la pallavolo, il ciclismo, la dieta e l'amore movimentato: tutto su Thibaut Courtois David Ospina ha disputato un'ottima partita col Napoli che ha battuto il Torino, decisiva la sua parata su Belotti.