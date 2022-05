Striscione per il gol di Acerbi: tifosi della Lazio sbeffeggiano la Roma! (FOTO) (Di sabato 7 maggio 2022) Nel corso della settimana ci sono state varie polemiche attorno alla Lazio a causa del gol di Acerbi che ha permesso alla Lazio, nello scorso turno di campionato, di battere per 3-4 lo Spezia. In particolare José Mourinho aveva accesa i riflettori, lamentandosi con la stampa. L’evidente errore ha anche portato anche alla sospensione fino al termine del campionato di Pairetto e Nasca (arbitro e VAR del match del Picco), ma i tifosi bianconcelesti hanno comunque voluto rispondere per le rime ai rivali giallorossi e in particolare al tecnico portoghese. Striscione tifosi Lazio Acerbi Nel corso di Lazio–Sampdoria, infatti, dalla Curva dell’Olimpico è stato esposto uno Striscione fortemente ironico ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 maggio 2022) Nel corsosettimana ci sono state varie polemiche attorno allaa causa del gol diche ha permesso alla, nello scorso turno di campionato, di battere per 3-4 lo Spezia. In particolare José Mourinho aveva accesa i riflettori, lamentandosi con la stampa. L’evidente errore ha anche portato anche alla sospensione fino al termine del campionato di Pairetto e Nasca (arbitro e VAR del match del Picco), ma ibianconcelesti hanno comunque voluto rispondere per le rime ai rivali giallorossi e in particolare al tecnico portoghese.Nel corso di–Sampdoria, infatti, dalla Curva dell’Olimpico è stato esposto unofortemente ironico ...

Advertising

FcInterNewsit : ?? 'Incazzati ma pur sempre innamorati' ???? Striscione alla Pinetina per la squadra nerazzurra e per #Radu ? #FCIM - Gab78asr : @WhiteWidow_5050 È una foto per prendere per il culo la merda di Pallotta e c’è in mezzo lo striscione dello stadio… - LucaMourinhismo : RT @Digreeee: @californiet @illuminista2 Martina non farti abbindolare, quello striscione lo ha fatto Nista per poi prendervi in giro - illuminista2 : RT @Digreeee: @californiet @illuminista2 Martina non farti abbindolare, quello striscione lo ha fatto Nista per poi prendervi in giro - Digreeee : @californiet @illuminista2 Martina non farti abbindolare, quello striscione lo ha fatto Nista per poi prendervi in giro -