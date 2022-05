Advertising

francycognato : RT @faaabbbio: sto canuzzo, avvelenato, abbandonato, malocumminato (a Palermo 'conciato male'), e che facciamo tutti girare da ANNI, è stat… - blackswanvminie : mi manca Jimin così tanto sto troppo male. - Francy727406661 : @FaTinaameta Nn ci posso credere!! Sto male!!!?????? - Pitti1Elena : @rainbow20202020 Che schifo come si fa a spezzare il cuore a una ragazza dolce come lei io sto male per lei ???? - unicornpolyglot : Sto per sentirmi male. -

Ck12 Giornale

... i chili in eccesso, le braccia flaccide e le culotte de cheval "Ma io non vioffendendo, voi ... Tutto sommato sono abbastanza serena:che vada, farò la dieta di Kim Kardashian. Altre notizie ...molto in pensiero per Lulù, perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili econ lei e per lei. Sono sempre al suo fianco '. Nessun commento sul ... "Sto male, ci hanno usato": Clarissa Selassiè lancia l'allarme, invoca l'intervento urgente dei fan “. E poi: “Sto molto in pensiero per Lulù, perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei. E come spiega Clarissa, sua sorella, sta ...perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei. (Fidelity News) Se ne è parlato anche su altri media Franco Bortuzzo è tornato a ...