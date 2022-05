Stati Uniti, giudice respinge il ricorso di Trump contro il bando di Twitter dopo l’assalto a Capitol Hill (Di sabato 7 maggio 2022) James Donato, un giudice federale di San Francisco, ha respinto il ricorso dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, contro la decisione di Twitter di bandirlo permanentemente dalla piattaforma dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, da lui istigato. Nell’ottobre 2021, il tycoon sosteneva che il social network, acquistato recentemente da Elon Musk, aveva violato il primo emendamento della Costituzione sulla libertà di parola, agendo sotto la minaccia dei parlamentari di una regolamentazione. Donato ha motivato la sua decisione affermando che “Twitter è una società privata e il primo emendamento si applica solo alle limitazioni governative del discorso, e non alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) James Donato, unfederale di San Francisco, ha respinto ildell’ex presidente degli, Donaldla decisione didi bandirlo permanentemente dalla piattaformadel 6 gennaio 2021, da lui istigato. Nell’ottobre 2021, il tycoon sosteneva che il social network, acquistato recentemente da Elon Musk, aveva violato il primo emendamento della Costituzione sulla libertà di parola, agendo sotto la minaccia dei parlamentari di una regolamentazione. Donato ha motivato la sua decisione affermando che “è una società privata e il primo emendamento si applica solo alle limitazioni governative del discorso, e non alle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato l'Ucraina a colpire l'incroc… - WeCinema : Week end al cinema: '#DoctorStrange nel Multiverso della Follia', diretto da #SamRaimi e 'Gli Stati Uniti contro… - antoniospadaro : Discorso del presidente #Biden da leggere. Tra l'altro si definiscono gli Stati Uniti l'#arsenale della #democrazia… - BZY4hhBpleoaeVc : RT @a_lambardi: L'aviazione russa ha distrutto un grande accumulo di armi e attrezzature militari ricevute dagli Stati Uniti e dai paesi eu… - PietroCampanin2 : RT @ProfCampagna: Gli Stati Uniti in Vietnam? 'Via gli USA dal Vietnam!' Gli Stati Uniti in Iraq? 'Via gli USA dall'Iraq!' La NATO in Afg… -