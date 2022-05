Sri Lanka: presidente dichiara lo stato di emergenza (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo settimane di disordini iniziati a causa della devastante crisi economica, lo Sri Lanka è ora teatro di uno sciopero nazionale che sta paralizzando il paese. Il presidente dello Sri Lanka deciso di annunciare ancora lo stato di emergenza. presidente dello Sri Lanka dichiara lo stato di emergenza: cos’è successo? Continua la grave crisi che Leggi su periodicodaily (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo settimane di disordini iniziati a causa della devastante crisi economica, lo Sriè ora teatro di uno sciopero nazionale che sta paralizzando il paese. Ildello Srideciso di annunciare ancora lodidello Srilodi: cos’è successo? Continua la grave crisi che

Advertising

Billa42_ : Sri Lanka: presidente dichiara lo stato di emergenza - Manuteist : @MarioScotellar1 @LauraValenza1 Assaggiato in vari modi in Sri Lanka, anche come piatto da portata, buonissimo, non… - axelvassallo : RT @TassoOfficial: Sri Lanka, la protesta dilaga: i fratelli Rajapaksa proclamano lo stato di emergenza. Presidente e primo ministro scelgo… - rpalazzolo : Quella dello sri lanka è na roba assurda , decisione folle di ban ai fertilizzanti e pesticidi. @Forchielli sarebbe… - TassoOfficial : Sri Lanka, la protesta dilaga: i fratelli Rajapaksa proclamano lo stato di emergenza. Presidente e primo ministro s… -