Sparò e uccise due agenti in Questura a Trieste, Meran non imputabile: non va in carcere. 'Mi vergogno di essere italiano' (Di sabato 7 maggio 2022) I giudici della corte d'assise di Trieste hanno assolto , perché non imputabile, Alejandro Stephan Meran accusato del duplice omicidio di due poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego , uccisi in ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022) I giudici della corte d'assise dihanno assolto , perché non, Alejandro Stephanaccusato del duplice omicidio di due poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego , uccisi in ...

