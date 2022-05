Spalletti: «I dubbi sul mio futuro ce li avete voi visto che me lo domandate sempre» (Di sabato 7 maggio 2022) Nel pre-partita di Torino-Napoli Dazn ha intervistato Luciano Spalletti, che ieri non ha partecipato alla conferenza stampa, tenuta dal suo staff al suo posto. Due gli argomenti su cui il tecnico ha rilasciato dichiarazioni. La vicinanza di Adl dopo Empoli. «È stata corretta, è soprattutto nelle decisioni che ha preso nel post partita tentando di riportare nella dimensione giusta tutto. Se mette a disposizione della squadra la sua autorità e della sua cultura è ottimo per la squadra. Abbiamo a che fare con professionisti seri che recepiscono i messaggi che gli si mandano» Il futuro. Spalletti resta a Napoli? «visto che me lo domandate sempre secondo me avete dei dubbi, risolveteveli. Io sono a disposizione di quello che volete fare, ho già risposto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) Nel pre-partita di Torino-Napoli Dazn ha intervistato Luciano, che ieri non ha partecipato alla conferenza stampa, tenuta dal suo staff al suo posto. Due gli argomenti su cui il tecnico ha rilasciato dichiarazioni. La vicinanza di Adl dopo Empoli. «È stata corretta, è soprattutto nelle decisioni che ha preso nel post partita tentando di riportare nella dimensione giusta tutto. Se mette a disposizione della squadra la sua autorità e della sua cultura è ottimo per la squadra. Abbiamo a che fare con professionisti seri che recepiscono i messaggi che gli si mandano» Ilresta a Napoli? «che me losecondo medei, risolveteveli. Io sono a disposizione di quello che volete fare, ho già risposto ...

