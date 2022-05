Spalletti esulta per il terzo posto: “Abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo tornando in Champions” (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLuciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria in casa del Torino. Altri tre punti che forse aumentano i rimpianti scudetto ma per l’allenatore azzurro l’obiettivo è stato raggiunto: “Abbiamo raggiunto un grande obiettivo, ma non è la base per lo scudetto nella prossima stagione. Godiamoci il lavoro fatto in questa stagione e diamo merito ai ragazzi per il lavoro svolto. Bisogna farlo capire a tutti, tornare in Champions è un grandissimo obiettivo e nessuno lo capisce. Sul futuro vedremo più avanti”. Spalletti difende Insigne: “Si è preso la responsabilità delle proprie scelte a differenza di quanto avrebbero fatto in molti. Deve vivere ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLuciano, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria in casa del Torino. Altri tre punti che forse aumentano i rimpianti scudetto ma per l’allenatore azzurro l’è stato: “un grande, ma non è la base per lo scudetto nella prossima stagione. Godiamoci il lavoro fatto in questa stagione e diamo merito ai ragazzi per il lavoro svolto. Bisogna farlo capire a tutti, tornare inè une nessuno lo capisce. Sul futuro vedremo più avanti”.difende Insigne: “Si è preso la responsabilità delle proprie scelte a differenza di quanto avrebbero fatto in molti. Deve vivere ...

