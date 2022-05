Spalletti: «Abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo ed è giusto dare merito al mio staff» (Di sabato 7 maggio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn al termine di Torino-Napoli. «Abbiamo fatto un bel recupero palla sul gol di Fabian, mi piace sottolineare la tripla pressione di Insigne. Poi, è vero, Fabian ha la mazza da golf quando calcia in porta. Sembra che le gambe vadano più piano, ma col pensiero è tre volte avanti». «C’è prima da finire questo campionato. Ieri in conferenza ho voluto dare merito al mio staff che fanno un grande lavoro in campo e fuori dal campo. Invece di pensare a vincere il prossimo campionato. Abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo ed è giusto dare merito al mio staff. La gente L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ai microfoni di Dazn al termine di Torino-Napoli. «fatto un bel recupero palla sul gol di Fabian, mi piace sottolineare la tripla pressione di Insigne. Poi, è vero, Fabian ha la mazza da golf quando calcia in porta. Sembra che le gambe vadano più piano, ma col pensiero è tre volte avanti». «C’è prima da finire questo campionato. Ieri in conferenza ho volutoal mioche fanno un grande lavoro in campo e fuori dal campo. Invece di pensare a vincere il prossimo campionato.uned èal mio. La gente L'articolo ilNapolista.

