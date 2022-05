Sono guai seri per Sunny, la leggenda WWE rischia 30 anni per omicidio stradale (Di sabato 7 maggio 2022) Tamara Lynn Sytch, meglio conosciuta con il suo ring name Sunny durante gli anni ’90 è spesso considerata la prima “Diva” della storia. La superstar della WWF è stata arrestata ieri in Florida in relazione all’incidente stradale del 25 marzo a Ormond Beach. Secondo PW Insider, Sunny è stata portata in un carcere di Daytona Beach, Florida. Sta affrontando le accuse relative alla guida in stato di ebbrezza, omicidio colposo, guida con una patente sospesa o revocata e varie altre accuse relative all’incidente. L’accusa di omicidio in stato di ebbrezza è la più seria. Se condannata Sunny potrebbe affrontare fino a 30 anni di prigione con una pena minima di quattro anni e fino a 10.000 dollari di multa. Nel ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 7 maggio 2022) Tamara Lynn Sytch, meglio conosciuta con il suo ring namedurante gli’90 è spesso considerata la prima “Diva” della storia. La superstar della WWF è stata arrestata ieri in Florida in relazione all’incidentedel 25 marzo a Ormond Beach. Secondo PW Insider,è stata portata in un carcere di Daytona Beach, Florida. Sta affrontando le accuse relative alla guida in stato di ebbrezza,colposo, guida con una patente sospesa o revocata e varie altre accuse relative all’incidente. L’accusa diin stato di ebbrezza è la piùa. Se condannatapotrebbe affrontare fino a 30di prigione con una pena minima di quattroe fino a 10.000 dollari di multa. Nel ...

