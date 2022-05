Soleil Sorge, mamma Wendy si rivolge a Alex Belli: “Vorrei che smettessi di…” (FOTO) (Di sabato 7 maggio 2022) Soleil Sorge, mamma Wendy replica alle dichiarazioni rilasciate da Alex Belli sull’ex gieffina: ecco cosa è accaduto La nota influencer Soleil Sorge negli ultimi mesi è entrata dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6 come concorrente. La sua esperienza dentro la Casa più spiata d’Italia si è conclusa ad un passo dalla finale. L’ex gieffina dopo aver partecipato a diversi reality, da Pechino Express in coppia con sua madre Wendy, a L’Isola dei Famosi. Negli ultimi mesi attraverso l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip è riuscita ad entrare sempre di più nel cuore di tantissimi italiani. Non solo si è messa in gioco ma ha mostrato diversi lati inediti del suo carattere. Dopo l’esperienza da gieffina, Soleil è ... Leggi su 361magazine (Di sabato 7 maggio 2022)replica alle dichiarazioni rilasciate dasull’ex gieffina: ecco cosa è accaduto La nota influencernegli ultimi mesi è entrata dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6 come concorrente. La sua esperienza dentro la Casa più spiata d’Italia si è conclusa ad un passo dalla finale. L’ex gieffina dopo aver partecipato a diversi reality, da Pechino Express in coppia con sua madre, a L’Isola dei Famosi. Negli ultimi mesi attraverso l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip è riuscita ad entrare sempre di più nel cuore di tantissimi italiani. Non solo si è messa in gioco ma ha mostrato diversi lati inediti del suo carattere. Dopo l’esperienza da gieffina,è ...

