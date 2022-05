"Siamo pronti per il fronte". Le parole di fuoco del ministro finlandese: perché la "nuova" guerra è a un passo (Di sabato 7 maggio 2022) La Finlandia non si farà cogliere di sorpresa da Vladimir Putin ed è pronta al peggio. Se nei mesi scorsi, rispetto al rischio di una guerra in Ucraina, "eravamo preoccupati e avevamo informazioni che qualcosa potesse capitare. Devo però confessare che quando è accaduto, il 24 febbraio, è stato uno choc", ora "nel caso peggiore Siamo tutti pronti ad andare al fronte". In un'intervista a La Stampa Ville Skinnari, ministro del Commercio estero e dello Sviluppo della Finlandia sottolinea che "tutti i finlandesi lo sono. È naturale. C'è un forte impegno diffuso. Il nostro sistema di sicurezza, come di controllo delle frontiere, è un modello orizzontale molto studiato. Il nostro ruolo in Europa è quello di essere produttori di sicurezza e stabilità. Noi Siamo pronti a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) La Finlandia non si farà cogliere di sorpresa da Vladimir Putin ed è pronta al peggio. Se nei mesi scorsi, rispetto al rischio di unain Ucraina, "eravamo preoccupati e avevamo informazioni che qualcosa potesse capitare. Devo però confessare che quando è accaduto, il 24 febbraio, è stato uno choc", ora "nel caso peggioretuttiad andare al". In un'intervista a La Stampa Ville Skinnari,del Commercio estero e dello Sviluppo della Finlandia sottolinea che "tutti i finlandesi lo sono. È naturale. C'è un forte impegno diffuso. Il nostro sistema di sicurezza, come di controllo delle frontiere, è un modello orizzontale molto studiato. Il nostro ruolo in Europa è quello di essere produttori di sicurezza e stabilità. Noia ...

