(Di sabato 7 maggio 2022) Non segnava in campionato dal 29 dicembre del 2021. Eppure la sua doppietta di oggi (due gol in altrettanti minuti) non è abbastanza. La copertina del 36º turno di Premier League non è per, ...

La Gazzetta dello Sport

I Blues mettono la freccia al 56': rigore concesso per un fallo su(dopo un controllo al Var) e trasformato proprio dall'ex Inter. Passano nemmeno due minuti e al 58', sull'onda dell'...Per i nerazzurri lain questo campionato è stata rappresentata dal momento in cui sono ... L'ultima dell'Inter in casa è il 3 - 1 del dicembre 2020 con i gol di Romelue Achraf Hakimi (... Si sveglia Lukaku, ma dorme il Chelsea. E il Wolverhampton piazza la super rimonta Eppure la sua doppietta di oggi (due gol in altrettanti minuti) non è abbastanza. La copertina del 36º turno di Premier League non è per Lukaku, decisivo nel mandare sul doppio vantaggio il Chelsea, ...