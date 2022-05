Si alzano in volo dall'Italia, poi "guardano sotto le nuvole". Ecco come (e quando) saltano i piani di Mosca (Di sabato 7 maggio 2022) Se l'esercito russo è messo in grave difficoltà in Ucraina è anche per i sofisticati sistemi di intelligence Usa donati alla resistenza. I soldati ucraini possono infatti contare sui droni GlobalHawk che decollano dalla base siciliana di Sigonella in base al programma Nato Ags (Alliance ground surveillance). Nella base Italiana, rivela Il Giorno, ce ne sarebbero cinque disponibili ma ne saranno installati non si sa bene quanti in altri Paesi dell'Europa. I GlobalHawk tengono sotto controllo costantemente le aree sensibili di Polonia e Romania e il Mar Nero in acque internazionali. Monitorano i confini della Bielorussia e del Donbass. Essi trasmettono qualsiasi tipo di informazione: immagini, comunicazioni che vengono poi elaborate e confrontate a terra dagli ucraini. Si tratta di sistemi che costano milioni di dollari: ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Se l'esercito russo è messo in grave difficoltà in Ucraina è anche per i sofisticati sistemi di intelligence Usa donati alla resistenza. I soldati ucraini possono infatti contare sui droni GlobalHawk che decollanoa base siciliana di Sigonella in base al programma Nato Ags (Alliance ground surveillance). Nella basena, rivela Il Giorno, ce ne sarebbero cinque disponibili ma ne saranno installati non si sa bene quanti in altri Paesi dell'Europa. I GlobalHawk tengonocontrollo costantemente le aree sensibili di Polonia e Romania e il Mar Nero in acque internazionali. Monitorano i confini della Bielorussia e del Donbass. Essi trasmettono qualsiasi tipo di informazione: immagini, comunicazioni che vengono poi elaborate e confrontate a terra dagli ucraini. Si tratta di sistemi che costano milioni di dollari: ...

Advertising

LuigiCorbo3 : Si alzano in volo 10 caccia della Nato e finisce la guerra in 20 minuti - nonrispondere : @alex_orlowski @sadape54 ci sono +600 droni in volo ma guarda caso tu ne vedi 1 e grifi al complotto ?? si alzano in… - fra_volo : RT @umbxrto: i veri eroi del mcu sono comunque gli abitanti di new york che veramente ogni giorno si alzano e devono pregare dio per non ri… - eriknippon : @DiegoFusaro Ogni giorno in Giappone due o tre caccia si alzano in volo per intercettare velivoli russi sconfinano… - AndreaSALIERI6 : RT @salieri_andrea: Il sogno più triste e quello nitido, preciso, pieno di dettagli registrati in alta definizione. Il sogno più lieto è sf… -