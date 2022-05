Serie B, giornata 38: tutti i verdetti della regular season (Di sabato 7 maggio 2022) Lecce e Cremonese festeggiano la promozione nella giornata 38 di Serie B, che segna anche la qualificazione del Perugia ai playoff beffando il Frosinone. Il Monza perde al “Curi” e deve accontentarsi dei playoff, così come il Pisa a cui non basta il successo sul campo dei ciociari. Al primo turno degli spareggi per la Serie A le sfide Ascoli-Benevento e Brescia-Perugia: le vincenti affronteranno rispettivamente, nella doppia semifinale, Pisa e Monza. Ai playout sarà sfida tra Cosenza e Vicenza, mentre l’Alessandria torna in Serie C dopo appena una stagione. Serie B, giornata 38: Como-Cremonese 1-2, Lecce-Pordenone 1-0, Crotone-Parma 0-1 Grande festa per la Cremonese, che vince 1-2 a Como e chiude al secondo posto tornando in Serie A dopo 26 anni. I lariani chiudono ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 7 maggio 2022) Lecce e Cremonese festeggiano la promozione nella38 diB, che segna anche la qualificazione del Perugia ai playoff beffando il Frosinone. Il Monza perde al “Curi” e deve accontentarsi dei playoff, così come il Pisa a cui non basta il successo sul campo dei ciociari. Al primo turno degli spareggi per laA le sfide Ascoli-Benevento e Brescia-Perugia: le vincenti affronteranno rispettivamente, nella doppia semifinale, Pisa e Monza. Ai playout sarà sfida tra Cosenza e Vicenza, mentre l’Alessandria torna inC dopo appena una stagione.B,38: Como-Cremonese 1-2, Lecce-Pordenone 1-0, Crotone-Parma 0-1 Grande festa per la Cremonese, che vince 1-2 a Como e chiude al secondo posto tornando inA dopo 26 anni. I lariani chiudono ...

