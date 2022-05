Serie A oggi: Torino - Napoli 0 - 1. Diretta Sassuolo - Udinese (Di sabato 7 maggio 2022) Cremonese in Serie A: i verdetti della Serie B Roma, 7 maggio 2022 - Un gol di Fabian Ruiz basta al Napoli per battere Torino . Finisce 0 - 1 la prima partita del sabato della trentaseiesima giornata ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Cremonese inA: i verdetti dellaB Roma, 7 maggio 2022 - Un gol di Fabian Ruiz basta alper battere. Finisce 0 - 1 la prima partita del sabato della trentaseiesima giornata ...

Advertising

AntoVitiello : Carletto #Ancelotti nella storia Serie A Premier League Ligue1 Bundesliga E oggi anche la Liga - SerieA : Oggi in casa @sscnapoli il workshop sul contrasto al match-fixing per l'importanza della tutela dell'integrità del… - AndBand7 : - detto tutto questo, bene ricordare che ieri i Suns non erano i Bulls 96' e oggi non sono diventati i Bobcats: DAL… - lostinthefir : questa serie la mia casa da oggi forse l’italia si sta svegliando - nashtag_ : RT @ndl00: Finisce così la stagione della #Lazio Primavera. Nessun salto di categoria, si resta nella Serie B delle giovanili. C’era da por… -