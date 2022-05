Seregno-Pro Sesto | Playout Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 7 maggio 2022) Allo Stadio Ferruccio va in scena-Pro, match valido per l’andata deidel Girone A diC. Le duesono pronte a darsi battaglia nella prima manche di una guerra lunga 180 minuti. I padroni di casa accedono aidopo aver concluso il campionato al terzultimo posto con 34 punti. Gli uomini di Lanzaro hanno provato a invertite la rotta nelle ultime giornate, ma con quattro pareggi consecutivi non sono riusciti a fare il balzo per tirarsi fuori dalle zone più calde. Di certo, i brianzoli non sono stati aiutati dai numeri difensivi, tra i peggiori di tutto il torneo. Discorso simile per gli ospiti, che hanno chiuso la stagione al quartultimo posto con 38 punti accumulati. La squadra di Di Gioia ha chiuso il campionato con due vittorie di fila, ...

