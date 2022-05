Serale Amici 21, anticipazioni semifinale di sabato 7 maggio: chi sono i finalisti, chi è stato eliminato (Di sabato 7 maggio 2022) Manca davvero poco e si può attivare il conto alla rovescia per la semifinale di Amici, il talent show di successo che si sta avvicinando alla finale: chi dei ragazzi ancora in gara si è aggiudicato un ‘posto’ nell’ultima puntata? E chi, invece, ha dovuto rinunciare al sogno della vittoria? La puntata, che andrà in onda stasera, sabato 7 maggio in prima serata, è stata registrata e il profilo Twitter Amici News, come sempre, ha fornito tutte le anticipazioni (e gli spoiler) per i più curiosi, per quelli che non riescono ad aspettare. Sissi, Michele e Luigi sono in finale: cosa vedremo sabato sono sette gli allievi di Amici rimasti in gara: Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele. Ma solo cinque di loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 maggio 2022) Manca davvero poco e si può attivare il conto alla rovescia per ladi, il talent show di successo che si sta avvicinando alla finale: chi dei ragazzi ancora in gara si è aggiudicato un ‘posto’ nell’ultima puntata? E chi, invece, ha dovuto rinunciare al sogno della vittoria? La puntata, che andrà in onda stasera,in prima serata, è stata registrata e il profilo TwitterNews, come sempre, ha fornito tutte le(e gli spoiler) per i più curiosi, per quelli che non riescono ad aspettare. Sissi, Michele e Luigiin finale: cosa vedremosette gli allievi dirimasti in gara: Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele. Ma solo cinque di loro ...

