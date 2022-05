Sele-Tanagro | tentativi di truffe agli anziani ma vengono sventate dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Prendono di mira le abitazioni dove vivono i pensionati e li contattano telefonicamente fingendosi avvocati o forze dell’ordine chiedendo loro danaro contante in cambio di un presunto aiuto a immaginari parenti per non avere guai giudiziari. Così, da alcune settimane, centinaia di pensionati residenti nei comuni della Valle del, ed in particolare tra Buccino, Auletta e Caggiano, sono oggetto di telefonate truffaldine. A prendere di mira gli, i truffatori che, fingendosi parenti o amici avvocati degliintestatari delle utenze telefoniche, avanzano richieste di danaro in contante da incassare in poche ore per un valore di diverse migliaia di euro. La scusante somministrata alle malcapitate vittime è che un loro parente sarebbe rimasto coinvolto in un ...