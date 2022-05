Segregata e incatenata dalla madre, come è possibile che nessuno se ne sia mai accorto? (Di sabato 7 maggio 2022) Aiello del Sabato è un comune in provincia di Avellino di poco più di quattromila anime, ma in paese nessuno pare essersi accorto delle violenze e vessazioni che da anni venivano ripetutamente perpetrate ai danni di una minore, oggi ventunenne, da parte della madre. Proprio colei che, in qualità di genitore avrebbe dovuto curare e proteggere i propri figli, aveva l’abitudine di maltrattare e picchiare due delle tre figlie femmine fin dall’infanzia e di minacciare pesantemente gli altri cinque figli maschi qualora avessero raccontato ad estranei quello che accadeva fra le mura di quella casa maledetta. La giovane di ventuno anni aveva tentato di fuggire dall’abitazione circa tre anni fa ed era persino riuscita a far perdere le proprie tracce ma, dopo che i carabinieri l’avevano ritrovata, non aveva avuto il coraggio di confessare loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Aiello del Sabato è un comune in provincia di Avellino di poco più di quattromila anime, ma in paesepare essersidelle violenze e vessazioni che da anni venivano ripetutamente perpetrate ai danni di una minore, oggi ventunenne, da parte della. Proprio colei che, in qualità di genitore avrebbe dovuto curare e proteggere i propri figli, aveva l’abitudine di maltrattare e picchiare due delle tre figlie femmine fin dall’infanzia e di minacciare pesantemente gli altri cinque figli maschi qualora avessero raccontato ad estranei quello che accadeva fra le mura di quella casa maledetta. La giovane di ventuno anni aveva tentato di fuggire dall’abitazione circa tre anni fa ed era persino riuscita a far perdere le proprie tracce ma, dopo che i carabinieri l’avevano ritrovata, non aveva avuto il coraggio di confessare loro ...

