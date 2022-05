Se il futuro non promette ma minaccia, allora rischiamo la schiavitù (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo qualche settimana dall’inizio del primo lockdown si respirava una certa voglia di tornare alla normalità, un naturale desiderio di riprendere la vita di sempre. Tuttavia, col passare dei giorni e il prolungarsi della pandemia, quella normalità ha iniziato a sembrare sempre meno tale; abitudini consolidate in anni di routine hanno cominciato a vacillare e, in quello strano limbo, a dissolversi in uno sfondo indistinto. Pause, silenzi e tempi morti ci hanno costretto ad una nuova sconvolgente esperienza: pensare… E già, perché la vorticosa frenesia della vita moderna non concede grandi margini di riflessione o spazio per troppi dubbi, mentre viaggiamo a pieno regime. Eppure, quello stop così lungo ha finito con l’instillare dei dubbi perfino a proposito del nostro lavoro, ambito che nessuno è ovviamente disposto a trattare con leggerezza. Nonostante ciò, nel 2021 il 40% della forza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo qualche settimana dall’inizio del primo lockdown si respirava una certa voglia di tornare alla normalità, un naturale desiderio di riprendere la vita di sempre. Tuttavia, col passare dei giorni e il prolungarsi della pandemia, quella normalità ha iniziato a sembrare sempre meno tale; abitudini consolidate in anni di routine hanno cominciato a vacillare e, in quello strano limbo, a dissolversi in uno sfondo indistinto. Pause, silenzi e tempi morti ci hanno costretto ad una nuova sconvolgente esperienza: pensare… E già, perché la vorticosa frenesia della vita moderna non concede grandi margini di riflessione o spazio per troppi dubbi, mentre viaggiamo a pieno regime. Eppure, quello stop così lungo ha finito con l’instillare dei dubbi perfino a proposito del nostro lavoro, ambito che nessuno è ovviamente disposto a trattare con leggerezza. Nonostante ciò, nel 2021 il 40% della forza ...

