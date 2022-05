Scuole del futuro: dal Pnrr 12 milioni per Bergamo, Telgate e Caravaggio (Di sabato 7 maggio 2022) I fondi Finanziati gli interventi in città e in due comuni della provincia, per ora esclusi Dalmine e Foresto Sparso. In città sarà demolita e ricostruita la «Scuri» (6,5 milioni di euro) con i nuovi criteri sostenibili dettati dal ministero. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 7 maggio 2022) I fondi Finanziati gli interventi in città e in due comuni della provincia, per ora esclusi Dalmine e Foresto Sparso. In città sarà demolita e ricostruita la «Scuri» (6,5di euro) con i nuovi criteri sostenibili dettati dal ministero.

