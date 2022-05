Scuola | Fratoianni | ' ballo fine anno vietato a ragazza lesbica | interrogazione parlamentare'

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Nel 2022 Al convitto statale di Prato puo accadere che per ildiuna, non possa portare la sua fidanzata come fartutti gli altri studenti e studentesse. Per quale motivo? All'inizio la dirigente scolastica ha motivato il diniego con la 'tradizione' che l'accompagnatore deve esser dell'altro sesso. Poi uscita sui giornali locali la vicenda, il motivo è diventato che essendo una delibera del cda, non ci sono i tempi tecnici per modificarla. Si potrà farlo per il prossimo". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. "Una vicenda deprimente e sconcertante. Laè inclusione non discriminazione. - prosegue il vicepresidente della ...