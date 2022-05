Advertising

PianetaMilan : #Sconcerti: “Due giorni di distanza tra #Milan e #Inter? Grosso dilettantismo” #ACMilan #SempreMilan #SerieA - casillo_alfonso : RT @D_Tirinnanzi: Mi annoiano gli sproloqui contro le tv e la loro gestione della Serie A, ma oggi ha ragione da vendere Sconcerti sul Cors… - pinopao : RT @D_Tirinnanzi: Mi annoiano gli sproloqui contro le tv e la loro gestione della Serie A, ma oggi ha ragione da vendere Sconcerti sul Cors… - MartinoBernard5 : @BagnardiViviano Chiedetelo a Ordine e Sconcerti, i due esperti di calcio. - RadioRossonera : Mario #Sconcerti individua un colpevole preciso per i due giorni di intervallo tra #Milan e #Inter -

di MarioL'Inter non sempre sa riconoscersi, ma è l'unica italiana che può decidere il proprio destino. Lautaro è un uomo da 30 gol che non conosce ancora se stesso. Che ci siano oragiorni d'...Chiudo ricordando Allegri , sei scudetti,finali di Champions, altri titoli sparsi. E soprattutto Conte. CLICCA QUI PER PARTECIPARE AL SONDAGGIO SUL MIGLIOR ALLENATORE ITALIANOSono principalmente tre i punti di riflessione sviluppati da Mario Sconcerti oggi nel suo editoriale sul Corriere della Sera, il giorno ...Il recupero è alla fine del primo tempo e si chiude con altri due gol nella ripresa a ritmi quasi travolgenti. Oscilla dentro l’Inter qualcosa della disaffezione incontrata a Bologna, un ritmo senza s ...