Scheherazade | congelato il “megayacht di Putin” fermo a Marina di Carrara

(Di sabato 7 maggio 2022) Il ministro dell'Economia Daniele Franco ha firmato nella serata di venerdì 6 maggio il decreto di congelamento per l’imbarcazione di oltre 140 metri e 700 milioni di dollari di valore, da alcuni mesinel porto toscano che per i giornalisti del team del dissidente Navalny apparterrebbe al presidente russo

Il ministro dell'Economia Daniele Franco ha firmato nella serata di venerdì 6 maggio il decreto di congelamento per l'imbarcazione di oltre 140 metri e 700 milioni di dollari di valore, da alcuni mesi ...Al quotidiano americano, un ex membro dell'equipaggio aveva rivelato che losarebbe stato pronto a prendere il mare in qualunque momento appena dopo esser stato sottoposto a prove in ...Lo stop arriva dopo la conclusione delle indagini della GdF, che hanno evidenziato significativi collegamenti economici e di affari con soggetti di spicco del governo russo e con altri soggetti sottop ...Colpo di scena sulla vicenda del super yacht russo ormeggiato nel porto di Marina: il ministro Franco firma il decreto di congelamento dell’imbarcazione da 140 metri perché la proprietà del super yach ...