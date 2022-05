Sarri | «Stiamo crescendo nella gestione Sulle condizioni di Pedro…»

Leggi su calcionews24

Le dichiarazioni del tecnico della Lazio Maurizioha parlato nel pre partita di Lazio-Sampdoria. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio. SAMPDORIA- «La Samp è una squadra entrata in sintonia con le idee del proprio allenatore, specie nelle ultime 2 partite. Non sono salvi quindi la partita sarà difficile come con lo Spezia». SETTIMANE- «L'obiettivo è quello di gestire tutte le settimanestessa maniera, arrivare alle partite al massimo della motivazione. Non ci siamo riusciti sempre ma sembriamo in crescita anche in questo aspetto». PEDRO- «Spero di avere Pedro per le ultime due partite, avrà un controllo lunedì. Il soleo è un punto complicato ma speriamo bene».