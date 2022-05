Santa Maria a Vico, finanziamento record per la nuova scuola media Giovanni XXIII (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il raggiungimento dell’obiettivo di realizzare la cittadella scolastica per la scuola priMaria, ottenuto grazie ad un finanziamento di circa sette milioni di euro, oggi è arrivata una comunicazione ministeriale relativa all’approvazione di un ulteriore finanziamento di 13.400.000€ per realizzare una nuova e moderna scuola secondaria di primo grado “scuola media Giovanni XXIII”. Si tratta del il finanziamento più importante in assoluto mai ottenuto dal comune di Santa Maria a Vico, che ridisegna la scuola del futuro in coerenza con le linee guida fondamentali di sostenibilità, inclusione e pone le basi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il raggiungimento dell’obiettivo di realizzare la cittadella scolastica per lapri, ottenuto grazie ad undi circa sette milioni di euro, oggi è arrivata una comunicazione ministeriale relativa all’approvazione di un ulterioredi 13.400.000€ per realizzare unae modernasecondaria di primo grado “”. Si tratta del ilpiù importante in assoluto mai ottenuto dal comune di, che ridisegna ladel futuro in coerenza con le linee guida fondamentali di sostenibilità, inclusione e pone le basi ...

