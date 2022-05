San Martino delle Scale: il 16 maggio al via i lavori di manutenzione della Via SM 22 (Di sabato 7 maggio 2022) SAN Martino delle Scale (MONREALE) – Il 16 maggio inizieranno i lavori di messa in sicurezza della via SM 22, importante arteria che collega il quartiere di Boccadifalco a Piano dei Geli. A darne comunicazione è l’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella. Le attività di progettazione sono state coordinate dall’assessore Pupella per la parte tecnica in sinergia con l’assessore D’Eliseo per la parte finanziaria. “Come anticipato – dichiarano Pupella e D’Eliseo– metteremo in sicurezza una delle vie più importanti della frazione di San Martino delle Scale, ormai impraticabile a causa della vegetazione che ha reso dissestato il manto stradale”. L’assessore Pupella precisa che ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 7 maggio 2022) SAN(MONREALE) – Il 16inizieranno idi messa in sicurezzavia SM 22, importante arteria che collega il quartiere di Boccadifalco a Piano dei Geli. A darne comunicazione è l’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella. Le attività di progettazione sono state coordinate dall’assessore Pupella per la parte tecnica in sinergia con l’assessore D’Eliseo per la parte finanziaria. “Come anticipato – dichiarano Pupella e D’Eliseo– metteremo in sicurezza unavie più importantifrazione di San, ormai impraticabile a causavegetazione che ha reso dissestato il manto stradale”. L’assessore Pupella precisa che ...

