Salernitana-Cagliari è spareggio | Nicola | “Possiamo entrare nella storia”

(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “veramente, abbiamo dimostrato valori non indifferenti, l’energia dentro di noi è incredibile. Lae il suo popolo meritano di restare in serie A“. Davidecarica l’ambiente in vista del matchper la salvezza di domani contro ilall’Arechi. “Quello che abbiamo fatto fino a questo momento è frutto di un lavoro importante. Sembravamo fuori dai giochi, invece due mesi e mezzo di lavoro stanno dando frutti sperati. Questa piazza – sottolinea – merita la salvezza“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Così Davide Nicola alla vigilia di, cruciale incrocio per quanto concerne la lotta salvezza in Serie A. I campani stanno rendendo al massimo delle loro potenzialità nel ...... Juventus* 69, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Hellas Verona 52, Torino* 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli* 37, Sampdoria 33, Spezia 33,29,28, ..."La rotazione non è mai minima, all'inizio qualche variazione potrebbe esserci. Incontriamo una squadra che ha cambiato allenatore, che ha idee diverse e che potrebbe modificare il modo di stare in ca ...Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio, l'allenatore della Salernitana Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani contro il Cagliari. Out l’in ...