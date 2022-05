Russia, la parata del 9 maggio per spaventare l'Occidente. Ecco la minaccia di Putin (Di sabato 7 maggio 2022) Cosa succederà il 9 maggio: il possibile annuncio di Putin Sulla Piazza Rossa domani volerà il nuovo gigantesco bombardiere battezzato 'Fine del mondo', l'Iliuscin 80, capace di trasportare la bomba ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Cosa succederà il 9: il possibile annuncio diSulla Piazza Rossa domani volerà il nuovo gigantesco bombardiere battezzato 'Fine del mondo', l'Iliuscin 80, capace di trasportare la bomba ...

grancetto : RT @MinnucciGian: La lettera Z e la bandiera della Russia nel cielo sopra Mosca: parte aerea della prova generale per la Parata del Giorno… - grandezvrussia : RT @MinnucciGian: La lettera Z e la bandiera della Russia nel cielo sopra Mosca: parte aerea della prova generale per la Parata del Giorno… - rebeccalandi88 : Russia, il supermissile termonucleare alla parata del 9 maggio: può colpire obiettivi a 12mila km di distanza… - scc68samu : RT @MinnucciGian: La lettera Z e la bandiera della Russia nel cielo sopra Mosca: parte aerea della prova generale per la Parata del Giorno… - ichnusa10 : RT @pietrofiguera: La Russia ha liberato l'Europa, ma ora vuole liberarsi dell'Europa. Come cambia la narrativa del #9maggio, a dispetto de… -