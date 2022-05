Rugby | si getta da un ponte | morto Kelly Meafua | nazionale samoano

Leggi su sportface

(Di sabato 7 maggio 2022) Tragedia in Francia, con il mondo delche piange la morte del 31enne, a lungodel Seven di Samoa. Ieri aveva giocato con il suo club, il Mountaban, vincendo per 48-40 contro il Narbonne per la seconda divisione francese. Dopo la partita i giocatori si sono recati in una discoteca del centro di Mountaban, conche sarebbe stato in stato di ebrezza nel momento in cui è saltato dalsul fiume Tarn. Il compagno di squadra Christopher Vaotoa si è tuffato in acqua per cercare di aiutarlo, ma i soccorritori hanno poi dovuto salvare anche lui dallo stato di ipotermia. Il corpo diè stato ritrovato dopo diverse ore, quando ormai non c’era più nulla da fare. SportFace.