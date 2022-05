Rrahmani: “Quest’anno il nostro obiettivo è stato raggiunto!” (Di sabato 7 maggio 2022) Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del calcio d’inizio di Torino-Napoli, gara valida per la 36ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: Rrahmani, Napoli (GettyImages) Rrahmani: “obiettivo raggiunto” “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo stagionale, ma potevamo fare meglio perché avevamo qualità. Finora la stagione è comunque positiva, l’obiettivo è stato raggiunto nonostante siano stati lasciati per strada dei punti importanti”. Formazioni ufficiali Torino-Napoli TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) Amir, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del calcio d’inizio di Torino-Napoli, gara valida per la 36ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:, Napoli (GettyImages): “raggiunto” “Abbiamo raggiunto ilstagionale, ma potevamo fare meglio perché avevamo qualità. Finora la stagione è comunque positiva, l’raggiunto nonostante siano stati lasciati per strada dei punti importanti”. Formazioni ufficiali Torino-Napoli TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo,, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, ...

