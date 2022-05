Roman Abrahmovich ha venduto il Chelsea per 5 miliardi di euro a un gruppo di investitori americani

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 7 maggio 2022) “IlFootball Club può confermare che sono stati concordati i termini per la nuova proprietà guidata da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss”. Lo scrive il club finora diAbramovich sul suo sito. L’operazione sfiora i 5di.”Dell’investimento totale effettuato – si legge – 2,5di sterline (quasi 3 milairdi di, ndr) saranno utilizzati per l’acquisto delle azioni del Club e i proventi saranno depositati su un conto bancario congelato nel Regno Unito con l’intenzione di donare il 100% a cause di beneficenza, come confermato daAbramovich. Sarà necessaria l’approvazione del governo del Regno Unito per trasferire i proventi dal conto bancario congelato nel Regno Unito. Inoltre, i nuovi proprietari ...