Roma, quali maschili: Zeppieri, che fiammata! (Di sabato 7 maggio 2022) Ferrari e Fonio escono a testa alta con avversari, per ora, di un’altra categoria. In campo c’è Forti. Tutti e quattro gli azzurri si erano aggiudicati una wild card attraverso le pre-qualificazioni Leggi su federtennis (Di sabato 7 maggio 2022) Ferrari e Fonio escono a testa alta con avversari, per ora, di un’altra categoria. In campo c’è Forti. Tutti e quattro gli azzurri si erano aggiudicati una wild card attraverso le pre-ficazioni

Advertising

TennisItalia : Si ferma Francesco #Forti: sarà #Cressy l'avversario di Giulio #Zeppieri nel secondo turno di quali degli… - WWF_Roma : Giostra del #termovalorizzatore a Roma:che tempi stiamo vivendo,cosa deve concretamente fare la Capitale per lascia… - TennisItalia : Giulio presente!!! #Zeppieri coglie la prima vittoria azzurra nelle quali degli #Internazionali d'Italia a #Roma. B… - mina_parco : RT @comingsoonit: Siamo stati ospiti di #Netflixitalia per l'inaugurazione della sede italiana a Roma. Il CEO @reedhastings ha fatto gli on… - spartacvs : @Quirinale Quali fili? A me i francesi stanno sulle palle, coi tedeschi ci siamo ammazzati a vicenda fino all'altro… -