Roma: “quali” fatali per le tenniste italiane (Di sabato 7 maggio 2022) Tutte fuori al primo turno le 5 azzurre in gara. Brancaccio e Alvisi cedono ad avversarie ancora troppo forti, rispettivamente Sasnovich e Juvan. Raggi impegna Petkovic: Di Sarra lotta un set con Kostyuk ma poi si ritira a metà della seconda frazione. Rubini strappa un set a Davis ma poi si arrende anche a causa di un infortunio. SuperTennis trasmette in diretta le sfide programmate sul “Pietrangeli”. Leggi su federtennis (Di sabato 7 maggio 2022) Tutte fuori al primo turno le 5 azzurre in gara. Brancaccio e Alvisi cedono ad avversarie ancora troppo forti, rispettivamente Sasnovich e Juvan. Raggi impegna Petkovic: Di Sarra lotta un set con Kostyuk ma poi si ritira a metà della seconda frazione. Rubini strappa un set a Davis ma poi si arrende anche a causa di un infortunio. SuperTennis trasmette in diretta le sfide programmate sul “Pietrangeli”.

