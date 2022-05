Roma, in casa soldi e droga pronta allo spaccio: arrestato medico (Di sabato 7 maggio 2022) Dalla sala operatoria allo spaccio di hashish e crack . La storia può ricordare quella di Walter White per la doppia vita in incognito condotta, proprio come Heisenberg in Breaking Bad: stimato ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022) Dalla sala operatoriadi hashish e crack . La storia può ricordare quella di Walter White per la doppia vita in incognito condotta, proprio come Heisenberg in Breaking Bad: stimato ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? Grazie ai tifosi giallorossi per il grande supporto a Leicester ?? Ci vediamo tra 7 giorni in casa nostra ???? FO… - thepeopleu : Ah ma stasera è la sera della Taylor night a Roma letteralmente a 15 minuti da casa mia bellissimo che io abbia il… - luanapizzag1 : @Elisa33378551 @Emily49634692 @Oscarostia21 @pierpaolopretel Il problema non è che veda il figlio il problema che v… - leggoit : Roma, in casa droga e soldi: arrestato medico - DraghiTroika : @udogumpel Spero che a Roma facciano un impianto da sci sul l’inceneritore proprio vicino a casa Gualtieri o Calend… -