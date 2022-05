Roma, fare il medico non gli basta: doc diventa spacciatore, arrestato insieme a due complici (Di sabato 7 maggio 2022) Il giuramento di Ippocrate per lui era solo un vago ricordo. E la professione di medico ormai era diventata quella meno redditizia. Il dottore, infatti, aveva trovato un altro modo per guadagnare: il traffico di sostanze stupefacenti. Ma il “secondo lavoro” del medico Romano è stato stroncato da una attenta attività investigativa portata a termine dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Romanina. I poliziotti, infatti, hanno arrestato in flagranza sia il medico che altre due persone, tutte gravemente indiziate di spaccio di sostanze stupefacenti. Le frequentazioni del medico Le indagini sono partite alcuni mesi fa. Gli agenti si sono accorti che il medico frequentava alcuni personaggi legati al mondo degli stupefacenti. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 maggio 2022) Il giuramento di Ippocrate per lui era solo un vago ricordo. E la professione diormai erata quella meno redditizia. Il dottore, infatti, aveva trovato un altro modo per guadagnare: il traffico di sostanze stupefacenti. Ma il “secondo lavoro” delno è stato stroncato da una attenta attività investigativa portata a termine dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariatonina. I poliziotti, infatti, hannoin flagranza sia ilche altre due persone, tutte gravemente indiziate di spaccio di sostanze stupefacenti. Le frequentazioni delLe indagini sono partite alcuni mesi fa. Gli agenti si sono accorti che ilfrequentava alcuni personaggi legati al mondo degli stupefacenti. I ...

