Roma, bimbo ucraino gravemente malato scortato in ospedale dai caschi bianchi (Di sabato 7 maggio 2022) Roma – E’ avvenuto tutto nel giro di pochi minuti: una richiesta di ausilio, pervenuta al Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, per consentire ad una famiglia proveniente dall’Ucraina di raggiungere e far ricoverare d’urgenza il proprio bambino presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù e l’immediato servizio di scorta all’ambulanza attivato tramite una pattuglia di motociclisti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico). Il piccolo, di 4 anni, sarebbe arrivato con la mamma all’aeroporto dell’Urbe con un volo charter nel giro di pochi minuti e da qui la necessità che gli agenti raggiungessero l’ambulanza sulla pista di atterraggio per poi scortarla d’urgenza fino all’ospedale. Tutto ciò è avvenuto con la massima rapidità, permettendo così al bimbo di essere sottoposto subito alle ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 7 maggio 2022)– E’ avvenuto tutto nel giro di pochi minuti: una richiesta di ausilio, pervenuta al Comando Generale della Polizia Locale diCapitale, per consentire ad una famiglia proveniente dall’Ucraina di raggiungere e far ricoverare d’urgenza il proprio bambino presso l’pediatrico Bambino Gesù e l’immediato servizio di scorta all’ambulanza attivato tramite una pattuglia di motociclisti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico). Il piccolo, di 4 anni, sarebbe arrivato con la mamma all’aeroporto dell’Urbe con un volo charter nel giro di pochi minuti e da qui la necessità che gli agenti raggiungessero l’ambulanza sulla pista di atterraggio per poi scortarla d’urgenza fino all’. Tutto ciò è avvenuto con la massima rapidità, permettendo così aldi essere sottoposto subito alle ...

