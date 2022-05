Rocco Siffredi | avete mai visto il figlio? È davvero bellissimo!

Leggi su formatonews

(Di sabato 7 maggio 2022) Leonardo Tano, ildiciannovenne dell’attorediventa un modello e debutta nella moda. Conosciamolo insieme. Leonardo Tano e la sua passione per moto e motori(@leonardotano)Leonardo Tano è ildell’attoree di Rosa Caracciolo, e in questi giorni lo abbiamoprotagonista sulle passerelle come modello sfoggiando un fisico bello e muscoloso. Aveva già in passato fatto il modello per una marca d’intimo maschile. Ma l’attenzione sul ragazzo si è focalizzata proprio durante l’evento di moda maschile Pitti Uomo sfilando come modello durante la sfilata di MSGM, il marchio disegnato da Massimo Giorgetti. Conosciamo meglio Tano, questod’arte Ild’arte, nasce nel ...