Riscoprendo il sindacalismo rivoluzionario | emerge Filippo Corridoni

(Di sabato 7 maggio 2022) Tra le grandi scuole del pensiero politico del Novecento, indubbiamente ilpuò essere considerato il movimento politico-culturale più fecondo, ma anche il più trascurato sotto il profilo degli studi e delle interpretazioni che di esso sono state date, come ha dimostrato la recente pubblicazione antologica di Renato Melis Lavoro e nazione: sindacalisti italiani (Oaks edizioni) che ha colmato in parte la lacuna. Se si eccettua, infatti, una ristretta cerchia di studiosi che ad esso si sono dedicati, non ha avuto grande fortuna neppure presso il pubblico cosiddetto “colto”. Singolare “distrazione” se si considera che da esso ebbe origine in parte il fascismo, in parte l’anarco-e perfino una cospicua componente del Partito comunista la si può imputare al suo marxismo per quanto rivisto e ...