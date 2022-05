(Di sabato 7 maggio 2022) “”. È questo il titolo delche racconterà la toccante storia die che andrà in onda domani sera su Rai 1. A interpretare l’ex gieffino sarà l’attore, che prima della messa in onda del lungometraggio si è concesso alle pagine di Gente, raccontando che non è stato semplice raccontare la vicenda che haprotagonista il giovane., ricordiamo, nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2019 venne raggiunto “per sbaglio” da un colpo di pistola alla schiena che lo ha costretto alla sedia a rotelle, spezzando la sua ascesa agonistica e l’orizzonte olimpico. Prima e durante le riprese non mi è stato possibile incontrarlo e confrontarmi con lui perché era all’interno della casa del GF Vip. Così ho letto molto ...

Advertising

IsaeChia : #Rinascere, Giancarlo Commare rivela cosa gli ha detto Manuel Bortuzzo dopo aver visto il film #gfvip - SMSNEWSOFFICIAL : Domenica 8 maggio su Rai 1 va in onda il film “Rinascere”, tratto dall’omonimo libro di Manuel Bortuzzo, con Gianca… - SpettacoloMania : Domenica su @Rai1? il film #Rinascere sulla storia di @manuelbortuzzo Videoincontro con lo stesso Manuel, regista e… - Diregiovani : Cosa vuol dire rinascere dopo una tragedia? Lo sa bene #ManuelBortuzzo. La sua storia diventa un film interpretato… - direpuntoit : L'8 maggio su Rai 1 arriva #Rinascere, il film ispirato alla storia di #ManuelBortuzzo. -

La nuova fiction di Rai 1 andr in onda l'8 maggio in prime time con Alessio Boni eCommare. Manuel Bortuzzo il protagonista di una nuova fiction Rai intitolata ......tvin onda su Rai1 diretto da Umberto Marino in cui viene raccontata proprio la sua storia tratta dal libro, l'anno in cui ho ricominciato a vivere. Nel cast, oltre a...Rinascere, Giancarlo Commare rivela cosa gli ha detto Manuel Bortuzzo dopo aver visto il film. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Alessio Boni sarà tra i protagonisti del film tv Rinascere, che racconta la storia di Manuel Bortuzzo, nuotatore ferito in una sparatoria nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019 alla perif ...