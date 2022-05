Rieti | il sindaco di Fratelli d' Italia apre la campagna elettorale con lo slogan neo - fascista | ' Boia chi molla'

(Di sabato 7 maggio 2022) Inutile dire che non sono fascisti e tutte le palle che racconta Giorgia Melone; 'Il vergognoso 'chi' urlato dal palco didalAntonio Cicchetti non è un caso isolato. Siamo ...

Corriere : «Il grido di battaglia è sempre boia chi molla»: il sindaco di Rieti al comizio e il motto fascista - fattoquotidiano : Rieti, il grido di battaglia del sindaco Cicchetti dal palco dell’evento elettorale per il candidato di Fratelli d’… - MicheleVesch : RT @alessiarotta: “Boia chi molla è il grido di battaglia”. Con questo slogan si è aperta la campagna elettorale del candidato sindaco di F… - MicheleVesch : RT @lauraboldrini: Il sindaco di #Rieti, centrodestra, presenta la sua ricandidatura al grido di “Boia chi molla”. Vergognoso. È grave che… - ___Jm31 : RT @Agenzia_Ansa: Il grido di battaglia del sindaco di Rieti: 'Boia chi molla'. L'iniziativa elettorale del candidato alle amministrative #… -

Cicchetti, già dirigente del Fronte della gioventù e militante del Msi per il quale è stato elettodi. E' stato anche due volte consigliere regionale. "Il motto fascista del 'boia chi ...Inutile dire che non sono fascisti e tutte le palle che racconta Giorgia Melone; 'Il vergognoso 'boia chi molla' urlato dal palco didalAntonio Cicchetti non è un caso isolato. Siamo al bivio. C'è una cultura dominante a destra che porta a una radicalizzazione dello scontro. Da un lato la destra delle chiusure, dei ...In un video a iniziativa elettorale per candidato amministrative. D'Amato: 'Cicchetti offende la Costituzione'. Fiano: 'Sconcertante' (ANSA) ...(askanews) - "Stupisce che partiti che governano a livello nazionale con Forza Italia, partito del quale Antonio Cicchetti è esponente, tentino di coinvolgere in una astrusa polemica il giovane ...