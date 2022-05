Rieti, il grido di battaglia del sindaco Cicchetti dal palco dell’evento elettorale per il candidato di Fratelli d’Italia: “Boia chi molla” (Di sabato 7 maggio 2022) “Dobbiamo andare avanti col grido di battaglia che è sempre il solito: Boia chi molla“. Così il sindaco uscente di Rieti, Antonio Cicchetti, durante un’iniziativa elettorale del candidato per il centrodestra alle prossime amministrative, Daniele Sinibaldi. Cicchetti, già dirigente del Fronte della gioventù e militante del Msi per il quale è stato eletto sindaco di Rieti, è stato anche due volte consigliere regionale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) “Dobbiamo andare avanti coldiche è sempre il solito:chi“. Così iluscente di, Antonio, durante un’iniziativadelper il centrodestra alle prossime amministrative, Daniele Sinibaldi., già dirigente del Fronte della gioventù e militante del Msi per il quale è stato elettodi, è stato anche due volte consigliere regionale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Rieti, il grido di battaglia del sindaco Cicchetti dal palco dell’evento elettorale per il candidato di Fratelli d’Ita… - fattoquotidiano : Rieti, il grido di battaglia del sindaco Cicchetti dal palco dell’evento elettorale per il candidato di Fratelli d’… - valeriorenzi : Sindaco di Rieti presenta i candidati di Fdi: ‘Il grido di battaglia è lo stesso: boia chi molla’ - rep_roma : 'Boia chi molla': per il sindaco FdI Cicchetti, a Rieti il grido di battaglia è sempre questo [aggiornamento delle… -