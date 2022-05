Advertising

sportli26181512 : Riecco Miha: 'Ho sofferto molto, tornare alla normalità era l'obiettivo. Scudetto? Tifavo Napoli': Mihajlovic: 'Ho… - infoitsport : Bologna, riecco Miha fra allenamento e grigliata. Ma è ancora incerta la presenza a Venezia -

TUTTO mercato WEB

Domani, 49 giorni dopo l'ultima panchina (Bologna - Atalanta), Sinisa Mihajlovic tornerà in gara e in panca, al Penzo di Venezia. 'Se voi giornalisti mi siete mancati - dice il tecnico del Bologna - ...Ancora non è chiaro quandopotrà tornare a sedersi sulla panchina del Bologna, ma ci sono possibilità di vederlo a lavoro già dalla gara di domenica a Venezia. Per ora è solo una speranza, ma ... Bologna, riecco Miha fra allenamento e grigliata. Ma è ancora incerta la presenza a Venezia Come riporta La Gazzetta dello Sport, non è però ancora sicura la sua presenza a Venezia domenica. Ma è ancora incerta la presenza a Venezia. vedi letture. Allenamento e grigliata per festeggiare il r ...