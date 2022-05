Ricerca, da Infn ubando da 200mila euro: porte aperte agli scienziati ucraini (Di sabato 7 maggio 2022) Assegni di Ricerca a supporto di scienziate e scienziati di nazionalità ucraina per lavorare presso una delle strutture dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). E’ il bando pubblicato il 5 maggio che offre posizioni di assegni di Ricerca per un ammontare di 200.000 euro. “L’obiettivo delle posizioni offerte dal nostro Istituto, che qualora ottenessero successo potranno essere in futuro incrementate – spiega Antonio Zoccoli, presidente dell’Infn – è dare un aiuto concreto a colleghe e colleghi ucraini la cui vita personale e professionale è stata devastata da questa atroce guerra“. Un complesso di 200.000 euro, in assegni che variano tra 25 e 50 mila euro in base alle decisioni della commissione esaminatrice tenendo in ... Leggi su ildenaro (Di sabato 7 maggio 2022) Assegni dia supporto di scienziate edi nazionalità ucraina per lavorare presso una delle strutture dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (). E’ il bando pubblicato il 5 maggio che offre posizioni di assegni diper un ammontare di 200.000. “L’obiettivo delle posizioni offerte dal nostro Istituto, che qualora ottenessero successo potranno essere in futuro incrementate – spiega Antonio Zoccoli, presidente dell’– è dare un aiuto concreto a colleghe e colleghila cui vita personale e professionale è stata devastata da questa atroce guerra“. Un complesso di 200.000, in assegni che variano tra 25 e 50 milain base alle decisioni della commissione esaminatrice tenendo in ...

