Revenge Porn… al contrario: donna romana invia foto e video hot dell’amante alle sue ex (Di sabato 7 maggio 2022) Una storia un po’ insolita, ma assolutamente da condannare quella che vede coinvolti una 41enne di Roma e un 48enne di Pisa vittima di Revenge Porn. Insolita perché solitamente questo tipo di reato si focalizza su vittime di sesso femminile, ma non sempre. Stavolta infatti i ruoli si sono invertiti, e la vittima è un uomo “colpevole” di aver interrotto la loro relazione a distanza. L’inizio della storia d’amore e i messaggi “hot” I due amanti, una agente immobiliare romana e un artista toscano, si erano conosciuti online nel 2018, dopo che l’uomo era appena uscito da una precedente relazione sentimentale finita male. Tra i due era nata dapprima un’amicizia, poi una certa infatuazione. Così dopo centinaia di messaggi scambiati in chat, circa un mese dopo hanno deciso di incontrarsi di persona a Pisa. A quel punto la i due sono diventati subito intimi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 maggio 2022) Una storia un po’ insolita, ma assolutamente da condannare quella che vede coinvolti una 41enne di Roma e un 48enne di Pisa vittima diPorn. Insolita perché solitamente questo tipo di reato si focalizza su vittime di sesso femminile, ma non sempre. Stavolta infatti i ruoli si sono invertiti, e la vittima è un uomo “colpevole” di aver interrotto la loro relazione a distanza. L’inizio della storia d’amore e i messaggi “hot” I due amanti, una agente immobiliaree un artista toscano, si erano conosciuti online nel 2018, dopo che l’uomo era appena uscito da una precedente relazione sentimentale finita male. Tra i due era nata dapprima un’amicizia, poi una certa infatuazione. Così dopo centinaia di messaggi scambiati in chat, circa un mese dopo hanno deciso di incontrarsi di persona a Pisa. A quel punto la i due sono diventati subito intimi ...

