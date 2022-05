Respinto il ricorso di Trump contro Twitter. L’ex presidente Usa però va avanti con Truth Social (Di sabato 7 maggio 2022) Niente da fare per Donald Trump. Un giudice federale di San Francisco, James Donato, ha Respinto il ricorso presentato dalL’ex presidente Usa contro Twitter. Per la decisione della piattaforma digitare di metterlo al bando dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Il ricorso, inizialmente presentato da Trump lo scorso anno in Florida insieme alle analoghe denunce a Google e Facebook, è parte di una più ampia strategia per mobilitare i conservatori. Che accusano da tempo le società di Social media di censurare le loro posizioni. Di mettere il bavaglio sulle idee non ‘conformi’ al pensiero dominante. Rigettato il ricorso di Trump contro ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) Niente da fare per Donald. Un giudice federale di San Francisco, James Donato, hailpresentato dalUsa. Per la decisione della piattaforma digitare di metterlo al bando dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Il, inizialmente presentato dalo scorso anno in Florida insieme alle analoghe denunce a Google e Facebook, è parte di una più ampia strategia per mobilitare i conservatori. Che accusano da tempo le società dimedia di censurare le loro posizioni. Di mettere il bavaglio sulle idee non ‘conformi’ al pensiero dominante. Rigettato ildi...

Advertising

SecolodItalia1 : Respinto il ricorso di Trump contro Twitter. L’ex presidente Usa però va avanti con Truth Social… - ChiaraZn : RT @DomaniGiornale: ?? Si chiude la vicenda giudiziaria del #G8. La Cedu non ha accolto il ricorso dei dieci poliziotti condannati per falso… - liciniamagrini : RT @DomaniGiornale: ?? Si chiude la vicenda giudiziaria del #G8. La Cedu non ha accolto il ricorso dei dieci poliziotti condannati per falso… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Un giudice della California ha respinto il ricorso presentato da Donald Trump contro Twitter per la d… - WalkingFra : RT @DomaniGiornale: ?? Si chiude la vicenda giudiziaria del #G8. La Cedu non ha accolto il ricorso dei dieci poliziotti condannati per falso… -