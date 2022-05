Real Madrid-Manchester City | tifoso inglese aggredito | ricoverato per emorragia cerebrale

Leggi su sportface

(Di sabato 7 maggio 2022) Dramma aper undel, a margine della semifinale di ritorno di Champions League tra ile i Citizens. Il 25enne Stephen Hunt infatti è statofuori dal pub dove aveva assistito alla partita, mentre stava tornando in hotel dove si sarebbe ritrovato con degli amici. Il giovane, padre di due figli, ha riportato una sospettae fratture multiple a orbita, mascella e naso. Come riportano The Mirror e Men, sono state ore di grande angoscia per la famiglia di Hunt, visto che la madre è riuscita a mettersi in contatto con il figlio solo intorno alle quattro del mattino. “Mio figlio ha detto che non si è accorto di niente, era ignaro di quanto fosse successo. Si è svegliato ...