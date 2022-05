Rapina armata all’ufficio postale di Palomonte | è caccia ai malviventi

(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il volto coperto da un passamontagna e un coltello. Si sono addentrati così, armati di coltello, questa mattina, i dueche hanno preso di mira l’ufficiosito in località Bivio di. I duetori, in via di identificazioni dai militari, con armi e passamontagna hanno intimato all’impiegata dell’ufficioche si trovava da sola allo sportello dell’ufficio, di aprire la cassaforte da dove hanno prelevato il danaro contante e si sono dati alla fuga. Immediato l’allarme lanciato dalla dipendente di Poste Italiane che, sotto shock, ha allertato il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri di Contursi Terme agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli per tutti i rilievi del caso. Impaurita ...

